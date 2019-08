Fénix Saltillo, cazarán prospectos

Saltillo, Coah.- Este sábado se realizará un try out para seleccionar a deportistas locales dispuestos a jugar en un torneo nacional 11vs11, anunció Fénix Saltillo.



Este equipo, actual campeón de la LNF en la modalidad arena, busca ser parte de este torneo, para ello requiere del apoyo del talento saltillense, siempre y cuando tengan la disponibilidad de viajar y sean mayores de edad.



Dicho try out se efectuará el sábado a las 10:00 horas en el campo Jorge Castro Medina de las Águilas de Saltillo.



Para esta ocasión los interesados deben acudir con ropa adecuada y cómoda, zapato deportivo o tachones, además de su utilería.