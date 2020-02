Fentanilo, la droga que enriquece a mexicanos

Escuchar Nota

"La realidad es que los cárteles mexicanos saben del dinero y las utilidades que hay en el negocio del fentanilo y, como lo hicieron con las metanfetaminas, van a dominar el mercado en Estados Unidos", dijo a Univision la fiscal asistente de San Diego, Sherri Hobson.



"El lugar que ahora ocupa el fentanilo en la posición de demanda de opiáceos y opioides en Estados Unidos es por la restricción que se ha dado en Norteamérica a la receta liberal de medicinas, como el Vicodin, como el tramadol, como la oxicontina", explicó Renato Sales, excomisionado Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación de México.



"Ahorita te podría decir: la mayoría de todos los que mueven cristal, perico, cocaína, mota, todos mueven el fentanilo. Te estoy hablando pues de todos, o sea, todos", dijo en enero de 2020 en una casa de seguridad, donde aceptó una entrevista para explicar el ajetreo diario de su negocio.

"Me sentía invencible, me sentía que podía hacer todo, me sentía... no sé, fuerte, feliz", relató una joven de 26 años que se recupera de la adicción. "Bailaba, hacía muchos amigos, era muy fácil para mí cuando yo tomaba una pastilla hablar con la gente. Era algo muy muy diferente, era otra persona".

"Lo que está ocurriendo es que estamos viendo a más gente muriendo por fentanilo", comentó Teri Pérez, jefe del departamento de narcóticos de la fiscalía federal de San Diego, California. "Vemos gente joven que compra una píldora en la calle y ellos creen que es segura, pero las píldoras no contienen oxicodona (analgésico) para nada, contienen fentanilo".

"Era como una estrategia de mercadotecnia de las organizaciones criminales", explicó. La prohibición de dichos medicamentos y los procesos judiciales iniciados contra varias farmacéuticas por no haber alertado a los pacientes que eran adictivos aumentaron la demanda de la sustancia ilegal, explicó.

Y sus canales de arribo al país son menos aparatosos que las rutas de los cárteles mexicanos. Con sólo oprimir un par de teclas en lo que se conoce como la red oscura de Internet, los norteamericanos pueden comprar fentanilo en píldoras y recibir el paquete en el buzón de correo de sus casas.Con el contenido de estas encomiendas –píldoras de fentanilo con 90% de pureza– familias enteras de pequeños pueblos en estados tan americanos como Dakota del Norte y Ohio formaron carteles domésticos de venta y distribución de fentanilo al mejor estilo de la serie Breaking Bad., según lo explicó a Univision Ben Westhoff, autor del libro Fentanyl Inc."México no tiene una industria química muy grande. No tienen gente que pueda hacer precursores de fentanilo desde ceros, así que lo compran en China y el convertir los precursores en el producto final del fentanilo es un proceso más simple que hacen los cárteles".. Ahora, asegura, envía en promedio 30 mil pastillas cada mes. En Sinaloa hay "cientos, miles" como él, dice, porque el fentanilo se ha convertido en la droga de moda en el mercado de los narcotraficantes sinaloenses para fabricar, comprar, revender y enviar a Estados Unidos.Durante siete meses, el equipo de Univision Investiga siguió la trayectoria de violencia y destrucción que deja a su paso el fentanilo, desde su fabricación en laboratorios improvisados en Sinaloa hasta las calles del pequeño pueblo de Española, en Nuevo México, azotado por la epidemia de los opioides.El fentanilo es una droga sintética 100 veces más poderosa que la morfina y altamente adictiva. En medicina se usa para calmar los dolores de pacientes terminales cuando otros analgésicos no hacen efecto. Los drogadictos entrevistados dijeron que la droga produce un estado de absoluta paz, tranquilidad y momentos de euforia.La joven sabía que estaba consumiendo fentanilo, pero en muchos otros casos la droga funciona como una ruleta rusa. Los consumidores no saben que la están usando debido a que los cárteles mexicanos y distribuidores en Estados Unidos la pusieron en su mesa.El fentanilo, en el ámbito médico, requiere dosis exactas para no provocar un paro respiratorio. Sin embargo, el drogadicto termina consumiendo cantidades desproporcionadas que le causan la muerte, explican expertos."No sabes cuánto hay en la dosis que estás usando y al no saber cuánto hay, ¿qué es lo que sucede? ¡Pum! Te viene una sobredosis y te mueres. Lo vemos constantemente", comentó Isaac Alvo Shermaría, director de la clínica Nuevo Ser para rehabilitación de la drogadicción.En diciembre de 2019, un informe sobre la Amenaza Nacional de las Drogas desclasificado por la DEA, reveló que "el fentanilo disponible en los Estados Unidos es principalmente de origen chino o mexicano" y que ingresa al país a través de la frontera Estados Unidos-México. El informe asegura que "mezclar fentanilo con otras drogas ilícitas no es representativo de una estrategia general de los carteles mexicanos".Amarillas dijo que comenzaron a detectar el problema en 2014, cuando algunos adictos a medicamentos para el dolor en Estados Unidos, como la oxicodona, comenzaron a consumir fentanilo, en píldoras que se veían como las de los medicamentos de prescripción médica., al punto de que las unidades de primeros auxilios y las policías de ciudades como San Diego, y Española, en Nuevo México, han tenido que incluir kits con naloxona, un antídoto al fentanilo, para salvar de inmediato a los adictos y que no mueran en su tránsito al hospital.El 16 de octubre de 2019, preguntamos al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador qué está haciendo su gobierno para combatir el trasiego y producción de fentanilo en México. Primero, dijo que "se destruían laboratorios constantemente". Horas más tarde, de su oficina enviaron a Univision Investiga un informe, que decía: "Hasta el momento, no hay evidencia sobre el establecimiento de algún laboratorio para la producción de esta droga en el país"., quien tiene pendiente una solicitud de extradición, ya que es acusado de tráfico de fentanilo y otras drogas en un tribunal de Nueva York.n era precisamente por su participación en el trasiego de fentanilo, pero las autoridades afirmaron que lo habían dejado en libertad luego de que su fallida detención había detonado una disputa en Sinaloa entre militares y miembros del cártel de Sinaloa, que dejó decenas de personas heridas, retenidas y asesinadas.Tres meses después de la detención, los narcotraficantes en Sinaloa mantienen una vigilancia estricta de las autoridades, la producción va en aumento y las muertes no les preocupan demasiado, según el distribuidor de pastillas.***Margarita Rabin y Daily Camacaro contribuyeron con esta investigación.