Fer del Solar se une a reto tras revelar que pidió ser desconectado si algo le pasa

Fernando del Solar, quien en días pasados desató la preocupación de sus seguidores tras revelar que había firmado una carta en la que pide ser desconectado de cualquier aparato que lo mantenga con vida si algo le llega a pasar, ahora sorprende al reaparecer en redes sociales para unirse a un reto de meditación.A través de su cuenta de Instagram el conductor argentino manifestó que se ha unido al reto “11 días - a las 11 de la mañana - 11 minutos de meditación”, el cual realiza junto a su novia Anna Ferro.Del Solar explicó que este jueves era el cuarto día en que realizaba este desafío con el objetivo de armonizarse y ponerse en equilibrio con su vida luego de enfrentar diversas complicaciones en su salud.Como se recordará, en días recientes Fer del Solar no descartó la posibilidad de que el pasado mes de diciembre, mientras estuvo sedado en el hospital por 50 días, estuviera en realidad contagiado de Covid-19.“Como le dicen ahora, neumonía atípica porque no teníamos bien el tema del Coronavirus, los exámenes ni nada de todo eso. Es probable, no lo puedo asegurar, que esa neumonía atípica haya sido coronavirus a finales del año pasado”, dijo en aquella ocasión.