Fernanda Castillo se compromete con su novio Erik Hayser

"Felicidad!!!! Amor!!! Complicidad!!! Equipo!! Compañía!!! Todo lo mejor del mundo es lo que les deseo! @fernandacga & @erikhayser FELICIDADES". "Gracias por aceptar todo el paquete! Somos muchos!! Jajajaja cuñado! Abrazo y bendigo esta unión! Los quiero con todo el!! @fernandacga & @erikhayser", se lee.



la pareja compartió una romántica fotografía en la que la actriz aparece con el anillo de compromiso.Castillo y Hayser postearon la instantánea y escribiero:, cuando Erik asistió a una obra de teatro en la cual Fernanda se presentó, Hayser asegura que en cuanto la vio no pudo resistirse y de inmediato le habló, un año después salieron a cenar y posteriormente decidieron hacer oficial su noviazgo.Como era de esperarse sus seguidores, familia y compañeros de trabajo les desearon lo mejor y festejaron su felicidad a través de los comentarios.Una de ellas fue Angelique Boyer, gran amiga de Fernanda, quien no dudó en felicitar a ambos.Los actores conforman una de las parejas más sólidas en el medio artístico mexicano, pues se han mantenido lejos de los escándalos y rumores, además de que sus carreras se han consolidado al participar en importantes series que se han exportado a otros países.En tanto, Fernanda Castillo tiene pendiente su próxima intervención en la segunda temporada del seriado, producido Salma Hayek, "Monarca"; mientras que su prometido Erik Hayser, acaba de trabajar con la producción de Telemundo "Preso No. 1" y ha participado en otras sagas como "Capadocia", "El octavo mandamiento", "Las Aparicio", "Sense8" e "Ingobernable".