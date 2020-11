Fernanda, Verónica y Beatriz ya tienen ofrenda… pero no justicia; culpables siguen libres

Escuchar Nota

“¡Justicia para Fernanda!” fue el grito que externaron los familiares y amigos de la estudiante durante su recorrido.

para Fernanda, Verónica y Beatriz, aseguran madres, padres y hermanos de las mujeres profesionistasAlitas, una quesadilla, agua, una cuba de frambuesa y sushi son parte de la ofrenda de, estudiante de Pedagogía, quien, Estado de México.A cuatro meses del homicidio de Fer, lamenta Mauricio, padre de la joven que además dejó un niño.Este sábado,en el sitio donde la joven fue asesinada.A cuatro meses del homicidio,por un hombre que está libre.Tacos al pastor y pan son elementos que Andrea Soto colocó en la ofrenda de su hija, de 22 años, egresada de la Escuela Nacional de Enfermería de la UNAM, quienEllade San Antonio Zomeyucan en Naucalpan.Se cumple un año de este feminicidio y no hay resultados,, “hay muchas inconsistencias. Apenas en julio llegó un preliminar de genética, no hay dictamen de patología, no hay peritaje de mecánica de lesiones, ni siquiera hora aproximada de la muerte”, lamenta Andrea.Omisiones por las que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) inició un expediente, cuyo procedimiento se detuvo con la pandemia.La ofrenda de Verónica Soto es un altar sencillo, como ella era, donde“Le diré que seguiré luchando para que se haga justicia y se detenga a su asesino”., el 28 de agosto de este añoElla, relata Édgar, su hermano.Han pasado dos meses “y no hay avances en la fiscalía” ni tampoco ha mejorado la seguridad, pese a que le pedimos a la presidenta municipal, Patricia Durán Reveles, vigilancia e iluminación de calles que por las noches quedan oscuras, por lo que los vecinos “nos hemos organizado para hacer guardias y rondines de vigilancia, con el riesgo de enfrentar a delincuentes armados”, añade., donde sobresalen flores y tapetes con pétalos de cempasúchil y la fotografía de la joven que recientemente se había graduado como licenciada en Criminalística. Sus libros, materiales de estudio y su computadora forman parte del altar, donde además había bebidas, cervezas y la comida que más le gustaba.