Fernando del Solar insiste en que sus hijos sí tuvieron sarampión

“Aquí los tres niños se contagiaron, mis dos hijos y la hija de mi novia, unos con más ronchitas que otros, en el caso de Paolo, el más chiquito, se llenó completamente de granitos y tenía una picazón bastante fuerte, pero gracias a Dios a los tres días se les pasó y dejó de tenerlo, a mi me dijeron los doctores que fue sarampión”, explicó Del Solar a un diario mexicano.



“Fue un sustazo. Estamos muy vulnerables con ese tipo de temas. Cuando me lo comunicaron, lo ideal era que ellos se quedaran con él (Fernando del Solar) unos días más”, dijo en primera instancia la conductora, y agregó: “(El especialista) me dijo que están vacunados. Hay dos vacunas de sarampión, una se pone a los 12 meses y otra entre los 5 y 6 años, por lo tanto, los dos la tienen. En el caso de Paolo, la segunda fue aplicada hace dos años, así que está más activa que nunca”.



Luego de quesaliera a desmentir a, su ex pareja y padre de sus hijos Luciano y Paolo, al respecto de que los menores habían tenido sarampión, es ahora el conductor quien da su versión y asegura que, a pesar de estar vacunados, sus hijos si tuvieron esa enfermedad.De la misma manera, Fernando aseguró que incluso la vacuna ayudó a que el padecimiento de sus hijos no fuera tan grave. “No es que no estuvieran vacunados, por suerte por eso les pegó muy suave, no tuvieron ni fiebre, ni cuerpo cortado ni problemas respiratorios. Ya salieron, de hecho, los tenía que devolver a su casa días antes, pero como seguían con el brote decidimos que lo mejor era que no contagiaran a más gente en casa de su mamá”.Recientemente Ingrid Coronado reveló entrevista para el programa Ventaneando que era imposible que sus hijos padecieran esa enfermedad, debido a que ambos tenían las vacunas preventivas que indican las autoridades de salud.Aunque todo indicaba que las diferencias entre Ingrid y Fernando eran cosa del pasado, el tema de la salud de sus hijos ha sacado a luz que aún existen situaciones en las que no logran ponerse de acuerdo.