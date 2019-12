Ferrari anuncia cuándo lanzará su superdeportivo 100 % eléctrico

si bien no lo hará en un futuro inmediato. Louis Camilleri, director ejecutivo del fabricante italiano de automóviles de lujo, ha declarado que no cree que el modelo esté listo antes de 2025."La tecnología de batería aún no se encuentra donde debería estar. Aún existen retos importantes en materia de autonomía y en cuanto a la velocidad de recarga", explicó a la prensa durante un acto celebrado en la sede centralEl CEO del gigante automotriz aseguró que el superdeportivo eléctrico llegará "después de 2025 y no a corto plazo", haciendo retroceder las expectativas que anticipaban su lanzamientoLa marca italiana había anunciado anteriormente que presentaría su primer 'electrocar' después de que finalice en 2022 el plan industrial actual, mientras que los analistas predecían su debut no antes de 2023.Además de un coche totalmente eléctrico,Según su plan estratégico para 2022, en torno al 60 % de los modelos que producirá la compañía tendrán motores híbridos. Asimismo, se planean asimismo lanzar entre 2019 y 2022 quince modelos nuevos. Entre ellos, el primer SUV de lujo de Ferrari que se llamará Purosangue.