Ferrari pide a millonario borrar las fotos de su carro en redes

Cada quien puede usar las redes sociales como mejor quiera, algunos suben sólo selfies, otros presumen su comida y los más pudientes sus lujos.Tal es el caso de Philipp Plein, un diseñador alemán con casi 2 millones de seguidores en Instagram.El joven aprovecha su popularidad para mostrar su ostentoso estilo de vida. Con frecuencia comparte fotografías de los diseños nuevos de su marca y de sus automóviles de lujo.Hace unos días, el fabricante italiano de coches deportivos 'Ferrari' le pidió a través de una carta eliminar las fotos de su auto ¿la razón? la compañía considera que sus fotos y videos son 'desagradables y perjudiciales para su imagen'.La misiva asegura que "este comportamiento mancha la reputación de la marca Ferrari y le causa a Ferrari futuros daños materiales", agregando que la conexión "no deseada" entre Ferrari y la línea de zapatos de Philipp Plein"está interfiriendo negativamente" con las licencias seleccionadas que tienen el derecho exclusivo de usar las marcas registradas de la compañía.El diseñador considera que la situación es absolutamente 'ridícula'.Ni siquiera puedo expresar con palabras lo decepcionado y disgustado que estoy por este reclamo injusto y totalmente inapropiado contra mi persona. ¡Si desea continuar tratando a sus clientes leales con ese tipo de cartas de sus abogados, perderá el apoyo de muchos fanáticos de Ferrari!"; dijo.La compañía le dio 48 horas para retirar las fotos de "todos los medios, incluyendo su sitio web y redes sociales", pero al parecer el diseñador no piensa cumplir la petición.¡El director ejecutivo de Ferrari, Louis C. Camilleri, debería pensarlo dos veces antes de dejar que sus abogados envíen una carta como esta a un valioso cliente que compró cuatro autos Ferrari nuevos en los últimos 10 años! (...) ¡No eliminaré las fotos e iniciaré acciones legales contra la compañía Ferrari por este comportamiento poco profesional! ¡Espero una disculpa oficial del señor Louis C. Camilleri!", escribió Plein.