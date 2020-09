Festeja Silvia Pinal su cumple en familia

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La primera actriz Silvia Pinal llegó a los 90 años, por lo que su familia no pudo dejar de lado las celebraciones y, pese a la pandemia, se reunieron para apapachar a la estrella de la dinastía que ha dejado todo un legado en el mundo del espectáculo.



Alejandra Guzmán fue una de las que compartió algunos detalles de este emotivo encuentro. La familia no dejó pasar la oportunidad de tomarse la foto del recuerdo, destacando la ausencia tanto de Michelle Salas como de Frida Sofía.



“Mi bella familia”, fue lo que escribió la intérprete.



Como era de esperarse, muchos famosos respondieron inmediatamente a la publicación de Alejandra aplaudiendo a la familia y felicitando a la cumpleañera, quien en la imagen lució feliz.



Incluso en otra fotografía de ellas dos se ven dándose un abrazo bastante alegres y conmovidas por la oportunidad de festejar este cumpleaños 90 de la famosa conocida por películas como Viridiana, El Ángel Exterminador, Un Rincón Cerca del Cielo y La Dulce Enemiga, entre otras.







Quien también publicó algunos momentos del cumpleaños de Silvia Pinal fue su hija Sylvia Pasquel, quien aparte de publicar otro retrato familiar, también publicó la foto con su mamá.



“Soy tan feliz de tenerlos y disfrutarlos, me llenan el corazón de alegría. ¡Gracias por ser mi familia; los amo infinitamente!”, fue uno de los mensajes que dedicó la hija de la actriz en la red social.



“Mamita preciosa, eres luz y felicidad, quédate con nosotros por muchos años más. ¡Te amamos y celebramos tu vida!”, fueron las palabras que dedicó Sylvia Pasquel a su mamá.



En otra cuenta también se compartió la fotografía de Silvia Pinal en el momento en que partía su pastel, publicación que recibió miles de Me Gusta y obtuvo numerosas felicitaciones.