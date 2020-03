Festejan a mujeres con Sonido Mazter

Escuchar Nota

Nava, Coah.- Cientos de personas disfrutaron el concierto que ofreció la administración municipal de Nava que encabeza el alcalde Sergio Zenón Velázquez Vázquez, a través del DIF Municipal, con la presentación de la agrupación Sonido Mazter, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, reconociendo así el papel tan importante que juega en la sociedad.



“La administración municipal está conformada en su mayoría por mujeres y refrendamos nuestro total respeto hacia ellas, es por ello que ofrecimos este baile para conmemorarlas, de igual manera este nueve de marzo nos sumamos al movimiento nacional ‘El 9 nadie se mueve’, a través del cual alzan la voz buscando erradicar la violencia hacia las mujeres y niñas”, declaró el alcalde.



Dijo que este movimiento no se trata solamente de que este día falten al trabajo, se trata de apoyar este movimiento que nació para decir basta, ni una menos, “de que hagamos conciencia del papel tan importante que juegan en la sociedad, que hoy no están con nosotros porque se sumaron a este paro, pero pudiera ser que no estuvieran si hubieran sido víctimas de violencia, de feminicidio o secuestro”.



Velázquez Vázquez dijo sumarse a la política de estado que promueve el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís sobre la defensa y protección de los derechos de la mujer, el impulso a su desarrollo y crecimiento, a la erradicación de la discriminación y violencia.



“Mi reconocimiento a todas las mujeres que día a día trabajan por construir un mundo mejor, en especial a mi madre, mi esposa, mis hermanas y mi hija, gracias por hacerme la persona más dichosa, nuestro gobierno también se suma para decir ni una menos y continuaremos trabajando unidos para seguir juntos transformando Nava”, finalizó.



Estuvieron presentes Belén Acosta Santoyo, presidenta honoraria del DIF; María de Jesús Ontiveros Méndez, directora del sistema, así como funcionarios municipales.





