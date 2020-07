Festejan con música y luz aniversario 443 de Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El festejo del 443 aniversario de Saltillo culminó la noche de ayer con el concierto De Saltillo para México, protagonizado por el maestro Armando Manzanero, y cobijado por una fiesta de luces en el cielo de la capital del Sarape.



A pesar de la pandemia y la “nueva normalidad” como limitante, Saltillo se dio un respiro para disfrutar de la voz y las composiciones de uno de los artistas más reconocidos y emblemáticos de México.



Manzanero interpretó canciones como No Se Tú, Somos Novios, Nada Personal y Nos Hizo Falta Tiempo, entre otras, para todos los que disfrutaron de la transmisión en vivo del concierto a través de Tele Zócalo Saltillo.



Antes de iniciar la velada musical, el alcalde, Manolo Jiménez Salinas ofreció un discurso de felicitaciones para la ciudad que ha vencido grandes retos en su historia y que sabrá estar a la altura de un nuevo obstáculo llamado pandemia, que afecta no solo a la ciudad sino al mundo entero.







Al terminar la velada romántica del oriundo de Yucatán, la voz y estilo inigualable de Manzanero no solo enamoró sino que también hizo bailar y cantar a cientos, de manera virtual, a la par que el cielo saltillense se vestía de fiesta.



Desde diferentes puntos de la ciudad, para que la mayoría de los habitantes de esta tierra pudieran disfrutar, se detonaron los tradicionales fuegos artificiales que llenaron de color la noche medio nublada, a la espera para las próximas horas la llegada del huracán “Hanna”.



Los saltillenses salieron a las puertas de sus casas o a sus techos para observar los fuegos en el aire, los mismos que se lanzaron desde el Mirador de Saltillo, la catedral de Santiago y el estadio de los Saraperos.



Esta celebración quedará en la historia de Saltillo por lo diferente que fue para todos, pero sobre todo porque será un parteaguas a una nueva ciudad que, a partir de ahora y debido al coronavirus, no volverá a ser igual, 443 años después de su fundación.