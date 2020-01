Festejan sin cubrebocas en Barrio Chino… en México

Escuchar Nota

#FelizSábado| Un poco de lo que se vive en estos momentos en el #BarrioChino para festejar el #AñoNuevoChino.

¿Asistirás a alguna actividad? pic.twitter.com/HbgY1145x1 — Capital 21 (@Capital_21) January 25, 2020

Las alertas por posibles casos de coronavirus en territorio mexicano no ahuyentaron a los interesados en festejar la llegada delIncluso, en las inmediaciones del Barrio Chino, como la Alameda Central y las calles del Centro Histórico, hay más gente con tapabocas que en este sitio donde hoy se festeja el inicio de un nuevo año.Justo este 25 de enero inicia el conteo en el calendario chino., donde fue detectado este virus.Los visitantes que participan en las actividades por la llegada del "Año de la Rata" en la Ciudad de MéxicoAmanda Díaz, quien ha acudido desde hace tres años y se dijo amante de la cultura oriental, explicó que el inicio de este año en el calendario chino es representado con la rata que simboliza riqueza y éxito, y sobre eso debe pedirse."Entiendo que es grave (el virus), pero no se ha comprobado nada en México, además la gente que hace este festejo vive aquí ya, aquí tienen sus casas y sus restaurantes, sus negocios, no se tiene por qué menospreciarlos", comentó.Sin embargo, algunos otros espectadores cargan con ellos"Acudimos sin miedo, pero con precauciones", añadió Rogelio Vázquez, quien asiste con sus dos hijas y pidió que se aplicaran el gel antes de entrar por Avenida Juárez.La Secretaría de Salud (Ssa) informó que de los siete casos sospechosos registrados hasta el momento, cuatro han sido descartados: el de Tamaulipas, el de Michoacán y dos en la Ciudad de México.