Festival de Jazz de Montreux comparte conciertos vía streaming

Escuchar Nota

“Y, para mí, el festival es eso: le llamamos jazz para darle un nombre de calidad a la música, pero tienes diferentes estilos: música de madera, de acero, de platino. El corazón del reloj es el movimiento, y es lo mismo ocurre con la música”.

“Todas estas canciones que he cantado significan mucho para mí, las canto desde lo más profundo de mi ser”, le dice al público.

El Festival de Jazz de Montreux , uno de los más importantes del mundo, ha cancelado sus actividades por el Covid-19, de ahí queSin embargo, sus organizadores han hecho un regalo invaluable: ofrecencon un elenco encabezado porCon la visión de su fundador,, de crear un festival que englobara diversos géneros musicales, la ofertaConviene recordar que, para explicar esta amplitud de miras al englobar muchas músicas bajo el nombre de Festival de Jazz, Nobs decía en una entrevista que en Suiza puedes adquirir relojes de plástico, madera, piedra, oro, platino, pero todos son relojes.Nobs recordaba también que en el Festival de Jazz de Montreux “la emoción llegó antes que el dinero. Todavía hago el festival como un cocinero: con las especies que le pongo cada noche. Es algo que involucra mucha emoción”.En la página de descargas aparece, en primer término, la presentación histórica deen 1976. Y es el propio Nobs quien presenta a la cantante y pianista con las siguientes palabras: “¡Es un placer para mí presentar a la increíble, única y fantástica, la única Nina Simone!”.Empieza su concierto con, canción que incluyó en su primer disco grabado con el mismo título en 1958.El concierto incluye solo siete canciones, que van de la citada “Little Girl Blue” a “African Dance”, pasando por “Backlash Blues, “Be My Husband”, “I Wish I Knew”, “Stars” y “Feelings”. Un concierto intenso de una de las más talentosas cantantes y pianistas del siglo XX, quien alguna vez dijo: “Les diré lo que la libertad es para mí: no tener miedo”.