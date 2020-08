Festival Internacional Cervantino 2020 anuncia su programación artística

Escuchar Nota

“La discusión y la reflexión tendrán lugar de manera virtual en el Conversatorio conectado. La vivencia de las artes escénicas en la pandemia: aquí y ahora; las charlas en línea tituladas Diálogo vivo. Nuevos escenarios: procesos, herramientas y soportes creativos para la transformación; y Fake livestream. Otros modos de producir y subsistir son posibles: Cooperativismo, transmedia, crowdsourcing, crowdfunding y otros modelos digitales”.



¡Tendremos Noche Electrónica China!



Desde China, DJ Liia y VJ Fencha harán que se enciendan las pantallas y que se recuerde el @Cervantino en #Gto.#CervantinoEsContigo #ElEspacioQueNosUnehttps://t.co/WzbmPcE5Dq pic.twitter.com/TGaTiQpdtg — Festival Cervantino (@cervantino) August 23, 2020

.-, además de transmisiones diferidas y experimentos en nuevos formatos de colaboración en línea,El encuentro cultural más importante de México se adaptó a la situación actual por la pandemia del Covid-19 —que registra más de 60 mil personas fallecidas —, con la finalidad de salvaguardar la vida y la salud de las personas,, secretaria de Cultura del gobierno federal indicó:Anunció queA través de un comunicado,, “nos acercarán a lo que veremos el próximo año. Teatro y música, por parte de Cuba; también disfrutaremos a la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila, además de un segmento de la exposición Dinosaurios del Museo del Desierto".El público de México “tendrá acceso de manera exclusiva a Live from London, festival europeo con la mejor música vocal del mundo. Disfrutarán de los conciertos de artistas internacionales como Voces8, Stile Antico, The Gesualdo Six y Chanticleer. A su vez, serán parte de esta fiesta cultural Sara Correia, representante de la nueva generación del fado portugués; Catrin Finch and Seckou Keita que unen la música de Reino Unido y Senegal, y Seth Glier, cantautor, productor y multiinstrumentista estadounidense que está revolucionando la música independiente desde su nominación al Grammy.La propuesta musical de Guanajuato, estará conformada por Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Xichú, con su espectáculo de huapango arribeño y un toque de juglaría; el Ensamble de Música Barroca Capella Guanajuatensis, el cual ofrecerá una selección de música francesa del siglo XVIII, y además Son del Montón “Colectivo”, una celebración a las raíces africanas desde la tarima y las jaranas.Además, como lo había adelantado a MILENIO Mariana Aymerich, directora del, ahora se comunicó queEn esta edición se celebrarán los 250 años del nacimiento de Ludwig van Beethoven. En particular, obra para la que se convocaron a once coreógrafos de trayectoria para su realización. Se sumarán, quienes ofrecerán un programa en remembranza al compositor alemán”.La atención al público infantil ocupa un lugar especial, así que se ha contemplado el espectáculo musical Toompak, desde España, que incorpora percusiones, diversión y reciclaje; a su vez;Asimismo, el público juvenil “podrá disfrutar de la música de Troker, que llevará hasta los hogares su mezcla de jazz, funk, DJ scratching y mariachi, acompañada del cantante neoyorquino Freedom Bremner, con una transmisión desde el Teatro Diana; The Guadaloops, mostrará su propuesta de sonidoque incorpora géneros como el neo soul, funk y ritmos latinoamericanos; Neurodrama, con la obra de teatro Virgo, tomará como base las problemáticas del entorno para concientizar sobre ellas. En tanto que Liia (ZHAO Chen Chu) y Fencha (MOU Xiaolong) serán parte de la noche electrónica y desde China acompañarán una proyección de luces en Pastitos”.Los programadores destacaron que para esta edición digital,, su relación con los nuevos lenguajes y las tecnologías en el contexto actual global con cuatro grandes actividades.Dos de ellas serán las instalaciones: “Agua y Ausencia: Memoria colectiva, la primera es una obra del artista Ary Ehremberg, pieza contemplativa conformada por una serie de móviles pluviales que será colocada en la escalinata de la Universidad de Guanajuato. La segunda, es una instalación lumínica-sonora que se alojará en el Teatro Juárez, compuesta por 60 tubos LED programables manipulados por los usuarios de Twitter, con la intención de crear un puente entre la experiencia física, el cuerpo digital y la creación colectiva, que la gente podrá apreciar a través de la transmisión en plataformas digitales. Estas piezas serán instaladas con la intención de tener una presencia simbólica en el estado”.De igual forma, se llevará a cabo, integrado por tres charlas, un laboratorio y dos talleres.En tanto que elEl festival “organizará nuevamente el PITCH Cervantino (una presentación realizada para un posible inversionista), un espacio digital para que artistas mexicanos posicionen su trabajo escénico frente a más de 300 programadores nacionales e internacionales. Con este esfuerzo, el festival impulsa la creación de circuitos culturales nacionales e internacionales además de ofrecer a los artistas una posibilidad para que las 10 agrupaciones participantes formen parte de la industria cultural a nivel mundial”.La secretaria de Cultura aseguró que la comunidad cervantina podrá consultar la plataforma digital oficial, un sitio diseñado para la interacción entre el público y las actividades que integran esta celebración cultural.La programación del FIC también se podrá seguir desde el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, a través de Canal 14, Canal Once, Canal 22 y la Unidad de Televisión de Guanajuato (TV4). El Festival Internacional Cervantino se difundirá en televisión abierta, redes sociales y plataformas digitales de los medios públicos federales y locales; se podrá acceder desde cualquier parte del mundo en festivalcervantino.gob.mx y la plataformaLas redes sociales de festival en Twitter ( @cervantino ), Facebook ( /Cervantino ) e Instagram ( @cervantino ) y sigue la conversación a través del