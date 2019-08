Festivales cancelan a Die Antwoord por supuesta homofobia

Ciudad de México.- Recientemente se dio a conocer que Die Atwoord fue eliminado del cartel de dos festivales de música en Estados Unidos luego de que una acusación de homofobia se viralizara.



Han sido 'borrados' del Louder Than Life de Kentucky y el Life Is Beautiful Music & Arts de Las Vegas.



Esto se produce luego de que se difundiera en redes un video en el que se observa cómo agreden y llaman 'fagget' (marica) a Andy Butler, líder de la banda Hercules & Love Affair.



Sin embargo, la banda sudafricana ha negado en un comunicado en Facebook las acusaciones de homofobia que pesan sobre ellos tras la publicación.



"Esto no ha sido un crimen de odio, fue una pelea con alguien que nos jodió. No tiene nada que ver con que ese tipo fuese gay", afirmó Ninja, cantante del grupo.







El músico, además, ha alegado que se trata de un vídeo "editado" para dar la impresión de que tanto él como su compañera ¥o-landi cometieron "un crimen de odio".