FGJ no entregará recompensa de 2 mdp por captura de presuntos asesinos de Fátima

“No hasta ahora. Lo ha señalado la propia fiscal Ernestina Godoy, que esto es una petición de la persona que haya dicho y encontrado, ha habido, en efecto, una información relativa de que fue resultado de un familiar.

, ya que consideró que la detención fue más el resultado de un trabajo policiaco que de una denuncia ciudadana.Esta gratificación tampoco aplicará en beneficio de Irma Reyes, tía de Mario Alberto, quien solicitó apoyo para entregar a la policía a la pareja más buscada de México.Ulises Lara, vocero de la FGJ, dijo que la detención de los imputados se realizó como resultado de las indagatorias de agentes de la Policía de Investigación en coordinación con policías del Estado de México.“Nosotros le podemos decir que fue resultado de una investigación, donde el trabajo de los ciudadanos fue sumamente importante, tanto en las cámaras como en los señalamientos, rutas en donde se les encontraba, pero la investigación corrió a cargo de los policías, incluso el hallazgo y ubicación estuvo a cargo del trabajo de coordinación conjunta de Policía de Investigación y policía del Estado de México”.-¿No fue la tía?“Pues no, no estamos en ese mismo sentido, no fue esa la noticia”.Comentó que existe la posibilidad de que la gente que lo crea conveniente reclame los dos millones de pesos que ofreció la FGJ, siempre y cuando se cumplan con los requisitos marcados en el acuerdo mediante el cual se emitió dicha convocatoria.Sin embargo, esta cantidad no será destinada a gratificar económicamente a los ciudadanos que ayudaron en la identificación, ubicación y captura de Mario Alberto y Giovana.Aun cuando la señora Irma Reyes ha declarado públicamente que no reclamará ese dinero, las autoridades no contemplan entregárselo a ella y tampoco al casero que reveló el domicilio de la colonia San Felipe de Jesús, en la alcaldía Xochimilco, donde Fátima presuntamente permaneció secuestrada, fue vejada y asesinada.