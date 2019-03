FGJEM: Familia Michoacana, tras ataque a fiscal en Edomex

El Fiscal General de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, informó que La Familia Michoacana podría estar detrás de la emboscada al fiscal regional del sur de la entidad, Mauricio Blancas Valerio, quien fue atacado ayer cuando viajaba del municipio de Zacualpan a Ixtapan de la Sal.Ayer, el funcionario estatal fue emboscado cuando circulaba abordo de una camioneta oficial y resultó gravemente herido, mientras que el conductor de la unidad falleció.Al respecto Gómez Sánchez dijo en un audio compartido por la Fiscalía que el ataque es atribuible a los líderes de plaza de La Familia Michoacana.“Ya tenemos una línea de investigación muy clara en donde se atribuye a líderes de plaza de la Familia Michoacana, a quienes se les han venido combatiendo de manera contundente por parte de esta institución y por parte de todas las instancias de justicia, estos hechos son muestra palpable de que se viene haciendo un esfuerzo para replegar a un grupo criminal como el que he estado mencionando”, indicó.Fiscal, con panorama desfavorableAlejandro Gómez añadió que el fiscal regional tiene “un panorama no alentador”, luego de ser intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones en el Centro Médico Adolfo López Mateos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM).“El Fiscal Regional fue trasladado vía helicóptero al centro médico del ISSEMyM, fue intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones, la última en la madrugada de hoy, no es un panorama alentador; sin embargo, me queda muy claro que los doctores han señalado que se está empeñando todo el esfuerzo posible y se están poniendo todos los recursos para sacarlo adelante”.El funcionario estatal añadió que la Fiscalía apoya a la familia del hombre que murió durante el ataque, así como a Blancas Valerio para lograr que se recupere pronto.