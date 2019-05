FGR alista captura de peces gordos, advierte Gertz Manero

Entrevistado por El Heraldo de México , el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero advirtió que sobre las indagatorias de corrupción en los casos como Odebrecht y La Estafa Maestra, la dependencia cuenta con órdenes de aprehensión con nombres de alto nivel, “no son chivos expiatorios”.Añadió que “espero que en las próximas dos o tres semanas de este mes. Ya tenemos noticias muy claras de los asuntos que se han consignado y de las investigaciones que se han ido completando”.Apenas el lunes pasado, durante su informe por los 100 días de labores al frente de la Fiscalía, Gertz Manero detalló que se encontraron indicios de delincuencia organizada en la indagatoria que se refiere a La Estafa Maestra, por el probable desvío de 5 mil 800 millones de pesos de recursos públicos.Asimismo, en el caso Odebrecht, reveló que fue la entonces Procuraduría General de la República (PGR) la que inició la investigación en 2017 sin que haya obtenido resultados contundentes.En ese sentido, aseguró que la Fiscalía concentró esfuerzos y en un corto lapso “se judicializará el caso bajo la hipótesis de delincuencia organizada”.-Espero que ya en las próximas dos o tres semanas de este mes. Tenemos noticias muy claras de los asuntos que se han consignado, de las investigaciones que se han ido completando.Estoy pidiendo que de todos los estados del país me empiecen a mandar la información (porque) la tenemos que revisar, para ver que los expedientes estén realmente en condiciones. En eso tengo que ser muy cuidadoso.Yo siento que con esto ya va a comenzar una secuela razonable de resultados. También tenemos en cuenta que dependen mucho de las determinaciones de los jueces, pero por lo menos que se presenten las investigaciones.-Quiero revisar cada una de las denuncias y cómo están planteadas, cuáles son las pruebas que han presentado.Cuando una institución presenta una denuncia, la tiene que hacer con los elementos de conocimiento del delito que está acusando. Se necesita comenzar a hacer la tarea de convertir esas presunciones en pruebas suficientes para que los jueces las acepten con el nuevo código de procedimientos, porque los requisitos de los jueces son muy duros.Debemos tener la certeza de que están bien constituidas; en muchas ocasiones, como son delitos que se cometen en instituciones públicas, tenemos también la obligación procesal de solicitarles documentos.Nos estamos metiendo en los territorios donde se cometieron esos delitos, y se van a defender, pero como gatos boca arriba.-Absolutamente, ése es el propósito, hay una diferencia enorme entre algún caso de un delito que se cometió porque se robaron unas computadoras en alguna institución pública, y un caso que es del interés de toda la nación, como estos dos; evidentemente ahí no es para buscar chivos expiatorios, eso sería un engaño que nosotros no lo vamos a provocar y además la gente no lo va a resistir.No, esto sí va en serio, y va contra los que hayan sido responsables de armar toda esa conspiración ilegal para causarle un daño irreparable a la nación y a su imagen. Esto es otra cosa.Y en eso, así es como se va a plantear, con los responsables de a deveras, los que todo el mundo está esperando; pues, sí, sí, con toda claridad.