FGR apelará decisión de juez tras no vincular a proceso a Juan Collado

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR), informó que apelará la no vinculación a proceso por defraudación fiscal de Juan Collado, decisión que tomó hasta está mañana del sábado 5 se agosto, el juez de control Juan Carlos Ramirez Benítez del reclusorio Norte.



La FGR informó que "con base en todas las pruebas aportadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y por la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), apelará de inmediato ante un Tribunal Unitario la determinación del juez de no vincular por defraudación fiscal a Juan Collado".



Indicó que después de haber obtenido dos vinculaciones por otros delitos y con otros jueces en contra de Juan Collado, ahora esta institución acudirá de inmediato a un tribunal superior en razón de que no considera justa para los intereses fiscales de la nación, la determinación del juez de control.



Para ello la FGR adelantó que argumentará ante el tribunal, las razones técnicas y jurídicas que sustentan su determinación de recurrir ante esa instancia superior.



Cada una de las pruebas presentadas se obtuvieron con absoluta legalidad y de ninguna manera se puede admitir que sean desechadas, y eso se probará plenamente en la instancia siguiente.



Información por Milenio