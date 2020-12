FGR asegura inmueble y cuentas bancarias de ex oficial mayor de Miguel Ángel Mancera

Escuchar Nota

“La medida suspensional no implica que se devuelva la posesión del inmueble asegurado ni de las cuentas bancarias como lo pretende la parte quejosa, pues con ello se estaría dando efectos restitutorios, lo que es propio del estudio que se realice al emitir la sentencia definitiva, por lo cual, no es dable conceder la suspensión para los efectos solicitados”, indicó el juzgador.

La(FGR) aseguró un departamento y tres cuentas bancarias de, quien fue oficial mayor del gobierno del Distrito Federal cuandoestuvo al frente de la administración capitalina.González Rojas promovió un amparo con el que busca recuperar sus bienes que permanecen bajo aseguramiento derivado de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFFCDMX/0000847/2019, donde tiene calidad de imputado por su presunta responsabilidad en delitos fiscales y financieros., rechazó levantar el aseguramiento, sin embargo, le otorgó una suspensión provisional para que las cosas que permanezcan el estado que guardan.Es decir, para que la autoridad no disponga del bien inmueble, ni de las cuentas bancarias del quejoso, lo anterior hasta en tanto, se notifique a las autoridades responsables sobre la suspensión definitiva.La resolución no impide a lacontinuar con las diligencias y tampoco evita que se judicialice la carpeta de investigación ante un juez federal.De acuerdo con registros judiciales, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) aseguró en los primeros meses del año un departamento que se localiza en las inmediaciones de la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, además de dos bodegas y dos cajones de estacionamiento que guardan relación con el condominio.También aseguró las cuentas bancarias con númeroen bancoen, así como la cuenta 1103753158 abierta enEl ex funcionario decidió buscar la protección de la justicia, debido a que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) presentó al Ministerio Público Federal una solicitud transferencia de propiedad del inmueble asegurado. La petición se realizó a mediados de octubre.En 2014, Armando González Rojas renunció al cargo de oficial mayor por la difusión de audios en redes sociales que lo involucraban con supuestos actos de corrupción.difundió un audio que involucró a González Rojas en una aparente operación irregular de compraventa de llantas con sobreprecio; después surgieron otro señalamientos.Un año después, González Rojas fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo en el servicio público.