FGR asegura que juez no ha rechazado orden contra Videgaray

"El Ministerio Público Federal (MPF) no ha recibido de juez de control ningún rechazo a petición de orden de aprehensión en contra de Luis "V". Las solicitudes de mayor información, en su caso, se tramitan dentro de la obligación de secrecía que se tiene en esta etapa procesal", dijo la Fiscalía.



"Cuando el resultado de las acciones de la FGR, en este asunto, puedan hacerse públicas, se cumplirá de inmediato con ese deber de información".



"En el caso de Emilio "Z", las diligencias de investigación e integración de carpetas son por ministerio de ley de obligada secrecía. Esta institución no ha filtrado ningún tipo de datos al respecto; y, como siempre, cuando se obtengan las respuestas del Poder Judicial, se darán a conocer".



En un comunicado,con respecto a si existen o no elementos paraAgregó queREFORMA publicó este martes que, pero un juez de control del Reclusorio Norte le había devuelto en dos ocasiones el expediente para subsanar inconsistencias en la presentación del expediente.Esta determinación no implica un pronunciamiento sobre si existen o no elementos para librar la aprehensión, sino más bien se trata de aspectos de formalidad distintos al contenido de la acusación, mismos que el Ministerio Publico tiene la oportunidad de corregir.Horas antes,para revisar el expediente., a cambio de convertirse en testigo colaborador de las investigaciones sobre la Estafa Maestra.En un comunicado,y que hasta que haya un pronunciamiento de la autoridad judicial dará información al respecto.REFORMA publicó ayer que