FGR atraerá caso del asalto a Casa de Moneda: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el gobierno de la Ciudad de México ya abrió la investigación sobre el asalto de este martes en la Casa de Moneda, ubicada en Paseo de la Reforma.Durante su conferencia de prensa, el mandatario señaló que el asalto ocurrió en una de las tiendas del complejo, donde se venden monedas “y se llevaron centenarios con valor de 50 millones de pesos“.Agregó que es probable que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso, además de que ya se tienen identificadas a las personas que cometieron el atraco.Dijo que pese a que existe información suficiente del caso, aún no se dará a conocer debido a que la investigación se encuentra en curso.Sobre la presunta participación de ex elementos de la Policía en estos hechos, el presidente señaló que “no lo puedo decir yo” y pidió esperar los resultados.Al menos tres sujetos con armas de fuego ingresaron alrededor de las 10:00 h del pasado martes al edificio que alberga monedas de oro, pero no imprime billetes.Allí quitaron el arma al guardia de seguridad privada que resguardaba el acceso y fueron directo a la bóveda de seguridad de la institución, que resultó estar abierta, de la cual sustrajeron aproximadamente mil 500 monedas de oro y relojes conmemorativos.