FGR determina no ir contra Marisela Morales por manipulación de testigos protegidos

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) autorizó en definitiva el no ejercicio de la acción penal contra la ex titular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales Ibáñez, ni contra el ex subprocurador Irving Barrios Mojica, acusados por la manipulación de testigos protegidos en el sexenio de Felipe Calderón, debido a que los delitos ya prescribieron.



La decisión también favoreció a 12 personas más, entre ellos a ocho ex funcionarios y cuatro testigos protegidos que sirvieron en diversas investigaciones para llevar a la cárcel a personajes de la vida pública que después fueron exonerados por jueces federales, ante la falsedad de sus declaraciones.



MILENIO tuvo acceso al oficio FGR/FEA/DGDCSPI/4/402/2020, dirigido al ex comisario general de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, quien presentó la denuncia contra los ex servidores públicos y testigos.



Adriana Campos López, fiscal Especializada de Asuntos Internos, de la FGR, autorizó el 21 de septiembre en definitiva el no ejercicio de la acción penal dentro de la averiguación previa 113/AP/DGDCSPI/2014.



La indagatoria se inició contra la ex procuradora Marisela Morales y contra el ex subprocurador Irving Barrios por su probable responsabilidad en los delitos contra la administración de la justicia.



Irving Barrios, actual fiscal de Justicia del Estado de Tamaulipas, también fue acusado por falsedad de declaraciones judiciales en su modalidad de pruebas. Igualmente, se denunció a la agente del Ministerio Público Federal, Nora Caballero Trejo, por el delito contra la administración de la justicia; Silvia Méndez Mendoza, por falsedad de declaraciones.



También, se señaló a Alberto Jiménez Briones por falsedad de declaraciones; Betzabé María Rello Alba por abuso de autoridad; José de Jesús Ortiz Jiménez por falsedad de declaraciones; Olinalá Borja Alonso y María del Pilar Victoria Serrano, contra la administración de la justicia.



Mientras que los testigos protegidos José Salvador Puga Quintanilla con nombre clave El Pitufo; Roberto López Nájera, Jennifer; Sergio Villarreal Barragán, El Grande, con nombre clave Mateo, y Víctor Hugo Martínez Rocha, fueron acusados por falsedad de declaraciones.



Hace unas semanas, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito ordenó a la FGR determinar qué delitos podían todavía perseguirse contra las personas señaladas.



Herrera Valles presentó la denuncia en la PGR el 26 de marzo de 2014, después de abandonar la cárcel, al ser absuelto del delito de delincuencia organizada, del cual la PGR lo responsabilizó, luego de que inició una serie de denuncias contra el entonces secretario de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna.