FGR, Edomex y CDMX lanzan plataforma de denuncia Me Too

La fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con el Estado de México y la Ciudad de México lanzarán la plataforma Me Too para denunciar agresiones a mujeres.Durante la 37 sesión del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, realizada en la Secretaría de Gobernación, fue presentado el proyecto.La oradoras fueron Dilcya García Espinoza de los Monteros, subprocuradora para la atención de delitos vinculados a la violencia de género de la fiscalía del Estado de México, así como Sara Irene Herrerías, subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la FGR.La representante del Estado de México precisó en entrevista posterior que la autoridad sólo dará seguimiento, para fines de investigación judicial, a las denuncias de violación sexual. Señaló que habrá un vínculo para asegurar la confidencialidad de las denuncias.“Lo que buscamos es darle a la usuaria la facilidad, en principio para que conozcan la información y los alcances de una denuncia a partir de la situación que está viviendo o vivió para que ella tome una decisión informada de si se da o no se da la denuncia para ella, incluso ver si a partir del último evento que se cometió está o no prescrito el delito”, dijo García Espinoza de los Monteros.Me Too fue una iniciativa de denuncia de hostigamiento y otro tipo de agresiones muchas de las cuales se colocaron en una cuenta de Twitter de manera anónima. Ahora el gobierno integrará una plataforma oficial.La sesión estuvo encabezada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presidenta del Sistema Nacional en referencia.