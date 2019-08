FGR impugna amparo de presunto prestanombres de Duarte

La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la resolución que dejó sin efecto la orden de aprehensión librada contra Moisés Mansur Cysneiros, presunto prestanombres y persona de confianza del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte.Un juez federal otorgó un amparo a Mansur, debido a que la entonces Procuraduría General de la República utilizó información financiera de manera ilegal para solicitar su captura, informó Milenio El mismo juzgador, pero en otro juicio, también ordenó a la Fiscalía General de la República devolver a Mansur uno de sus departamentos que tiene en la Ciudad de México, asegurado el 26 de septiembre de 2018.El recurso de revisión presentado por la FGR, fue a petición de una de las dependencias federales que participan en el caso como terceros interesados, entre ellas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.La impugnación solo tiene que ver con la sentencia emitida en el juicio de amparo 322/2018, relacionado con la orden de aprehensión.En julio pasado, el juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal ordenó al juez de control que dio luz verde a la captura de Mansur el 11 de octubre de 2016, volverse a pronunciar y determinar si hay o no elementos para solicitar la aprehensión contra Moisés Mansur por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.Para ello, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, no puede tomar como prueba la información bancaria del prófugo de la justicia, porque fue obtenida de manera ilegal por el Ministerio Público Federal.Mansur argumentó que la orden de aprehensión dictada en su contra, transgrede los derechos de legalidad y seguridad jurídica, en relación al derecho a la vida privada en su manifestación de secreto bancario, debido a que la información bancaria recabada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue obtenida de manera ilícita, al no haber mediado autorización previa de un juez.