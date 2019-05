FGR investigará si hubo delito contra Anaya: AMLO

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió este miércoles que durante la pasada elección presidencial, la Procuraduría General de la República (PGR) afectó la equidad en la contienda en perjuicio del excandidato panista, Ricardo Anaya, por lo que determinó sancionar a los responsables.Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), manifestó su aprobación para castigar a los responsables “si se cometió un delito” en contra de Anaya.“Si se cometió un delito en contra de Ricardo Anaya Cortés, ex candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), la Fiscalía General de la República (FGR) tiene que dar curso a la investigación y castigar a los responsables”, afirmó.“Si el Tribunal Electoral ya presentó esta denuncia a la Fiscalía tienen que agotar toda la investigación, darle curso, castigar a los responsables, si se cometió algún delito”, señaló.Además, aseguró que la Fiscalía “tiene en los hechos y por ley, autonomía para investigar todos los delitos que se comentan, incluidos los que podamos cometer nosotros”.La Sala Superior del TEPJF confirmó que la PGR utilizó recursos públicos para incidir indebidamente en las elecciones del año pasado, en detrimento de Anaya Cortés, entonces aspirante a la Presidencia.López Obrador reiteró que su gobierno no hará persecuciones por consigna y que no se fincarán delitos a adversarios.Aseguró que no hará lo mismo que que “hacían los antiguos gobernantes. La censura, represión, todo eso desaparece” y recordó que él fue víctima de “persecución desde el gobierno” y de un supuesto fraude electoral.“Que no se persiga a nadie por consigna, como sucedía antes, que el presidente ordenaba perseguir a opositores, era el que ponía el dedo. Y eso lo padecimos y eso nunca más. Eso tiene que ver con el conservadurismo no con los cambios que queremos para el país”, dijo.