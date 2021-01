FGR procesó a Cienfuegos, pero no hay elementos suficientes para investigar: SRE

Escuchar Nota

“Para la segunda llamada ya teníamos los elementos que mandó (la DEA), que son copias de las carátulas de celulares con llamadas, en ese tiempo de una plataforma Blackberry ¿Qué fue lo que manifestamos? En México con estos elementos no podríamos nosotros sujetar a proceso”, dijo.



“La relación de aliados se basa en dos elementos, además de coincidencia de objetivos, la primera: los objetivos y la segunda es el respeto mutuo y la confianza, si no, no puedes ser aliado”, aclaró.

“¿Qué habría hecho otro gobierno? Pues no protesta que se quede allá, aquí se dijo ‘vamos a protestar, a conseguir los testimonios y las pruebas, porque nos importan a los mexicanos’. También asumimos que lo que me están mandando son los elementos de prueba que tiene la DEA para sustanciar su caso contra Cienfuegos.



“No se vale que me mandes unos testimonios ahorita y mañana otros, no se vale que la agencia diga que eso no era y otra vez, problema de confianza, yo diría muy serio”, explicó el canciller.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores,con llamadas que realizó el ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos.En La Mañanera,para que la Fiscalía General de la República (FGR) vinculara a proceso al general. Sin embargo, resaltó que la investigación aún no ha terminado y todavía restan “elementos importantes” que se deben investigar.A través de una relatoría de los hechos,, pese a que “costó trabajo y muchas horas, cosa inusual”. Al mismo tiempo, cuestionó el papel de Estados Unidos como aliado del gobierno mexicano, pues detuvo a un alto funcionario sin el conocimiento del país.Después del extrañamiento,pues Ebrard sostuvo que México no podría ser cómplice si uno de los connacionales había cometido actos ilícitos. Sin embargo, no fueron suficientes para vincular a proceso al general, por lo que, una vez Cienfuegos regresó al país, se iniciaron las indagatorias.Sin embargo,, por lo que, si se decide compartirlos con México, será “otra prueba de confianza” y continuarían las investigaciones.s, dijo Ebrard, pues “para México sería impensable, suicida, no hacer nada”. Sin embargo, el investigador del Ministerio Público determinó que no hay elementos para investigar la causa del general, “no es que no se haya hecho nada, sí se hizo” pero no bastó.Información por Milenio