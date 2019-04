Fher de Maná critica al Tren Maya y desata polémica

Fher de mana dice no creer que sea buena idea el tren Maya: también dice.-Y me vale madre que se me venga la mitad de México encima:

Sr @fhermana de que material se hacen sus discos? no será la mitad de México encima de usted,es más del 80%. Espero resista?#AmloElPuebloTeApoya pic.twitter.com/Cf6iKmlEvs — Russian Oak (@OakRussian) 21 de abril de 2019

Tras la divulgación de un vídeo en donde se puede apreciar al vocalista de Maná criticando la construcción del Tren Maya, decenas de usuarios en twitter comenzaron a burlarse del cantante.En un video publicado por el usuario @OakRussian se escucha al líder de la banda mexicana criticar la construcción del Tren Maya, uno de los proyectos económicos y turísticos del presidente Andrés Manuel López Obrador que más debate ha generado."Hay que respetar nuestra tierra, la Península de Yucatán es hermosa, no creo y me vale madr* tener a la mitad de México encima, no creo que sea buena idea el Tren Maya” dijo en la grabación.Agregó:"está bien que el nuevo gobierno haga acciones pero cuando van contra la ecología ahí no va, ahí no se permite”.Además, indicó que es necesario que se haga un estudio pues, según sus palabras, la construcción del Tren Maya destruirá “millones de árboles”.Por su parte, decenas de usuarios criticaron al cantante por sus palabras, principalmente por la frase de “echarse a la mitad de México encima” por lo que comenzaron a publicar memes y burlas en torno a su aspecto físico.