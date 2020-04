Fichó Saltillo Soccer a jugador excéntrico

Escuchar Nota

han pasado jugadores procedentes de Brasil, Colombia y otras latitudes del continente americano, pero pocos recuerdan la presencia del continente negro en la figura deluego de ser enviado a Estados Unidos en solitario para huir de la guerra civil que azotaba a su nación, al fichar por los Diablos Rojos del Toluca, que a su vez lo mandaron al Atlético Mexiquense, su filial en la Primera División A; su estancia duró apenas un año, para después ser contratado por los Rayados de Monterrey en 1996., compartiendo créditos con Joel de León Acosta, Ramón Morales, Antonio Naelson “Sinha”, “Salmo 23” Juan De Dios Ibarra, Sergio “Alvin” Pérez, entre otros; su estancia por el Olímpico fue breve, ya que rápidamente fue llamado al primer equipo regiomontano.Abdul Thompson disputó par de partidos ante el Estudiantes de Mérida de Venezuela, donde marcó un gol y sumó 118 minutos sobre el terreno de juego.De las excentricidades de Thompson en el futbol mexicano destacaun número que utilizó debido al convenio entre los regios y la radiodifusora RG La Deportiva 690 de AM, la cual cumplía 50 años de existencia en aquella época.El sierraleonés se convirtió en un trotamundos por eltras su paso porvistió las camisetas del, además del, hasta su retiro con los Pittsburgh Riverhounds en el 2002.Muchas virtudes destacaron en la carrera de Thompson, pero sin duda,Al término de su carrera, creó la fundación Abdul Conteh’s Children’s Fund que ayudó a las víctimas de la guerra civil en su país, siendo reconocido, en el 2000, con el premio MLS Humanitarian of the Year.Una saeta en la cancha, quien presume su amistad con el “Turco” Mohamed, que apenas pudo marcar tres goles en Primera con Rayados y que fue en Estados Unidos donde pudo hacer algo por su patria abatida por la guerra,un fichaje africano que pasó por Saltillo.Y fue así como se consumó uno de los fichajes más exóticos realizados por la SS, un fichaje que aunque su paso fue breve, dejó una gran historia.