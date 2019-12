Fidel Kuri: desafiliación de Veracruz es ilegal; acudirá a tribunales

Ciudad de México.- Fidel Kuri dice que si le pegan una vez, él pega dos veces. El propietario de los Tiburones Rojos del Veracruz no se intimida y en la noche previa a la posible desafiliación de su club de la Liga MX, asegura que sería ilegal excluirlo del torneo en la Asamblea de Dueños y está dispuesto a acudir a los tribunales en caso de que sea expulsado del balompié mexicano.



“Estoy consciente, será un día muy especial para todos. Me he enterado por los medios que va a ver una desafiliación. En la junta de mañana se están violando todos los estatutos, porque no mandaron la agenda. Pueden desafiliarme, pero no es legal hacerlo mañana. Hay una comisión que se organizó, que hizo algunos puntos, pero no fui informado”, comentó Fidel Kuri, en Futbol Picante de ESPN.



El propietario de los Tiburones Rojos evita los calificativos de mártir y asegura que la batalla en contra de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) lleva seis años: inició desde que llegó a la Primera División y se instaló en Veracruz. En caso de quedar fuera de la Liga MX, el empresario asegura que acudirá a los Tribunales penales, para proteger su patrimonio.



“Que sigan violando todo, que siempre han violado sus estatutos”, explicó Kuri. “No tengo miedo, porque empieza otra etapa, que empieza a partir de mañana. Una cosa son los temas internos de la FMF y otra son los tribunales de afuera”, aseguró.



Además, el directivo descalificó la investigación que le hizo la federación, debido a que considera que la hicieron desde un escritorio y en algunos casos están desinformados.



“Están acostumbrados que nadie salga a hablar las cosas. Cumplí compromisos de no volver a pararme en la prensa, entonces rompen sus compromisos y ahí voy. Primero me pegan y hay van dos. Pueden tomar la decisión mañana, con la mano en la cintura y que venga lo que Dios quiera”.