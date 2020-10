Fiebre y fuertes migrañas entre los efectos secundarios de las vacunas Moderna y Pfizer contra Covid

Escuchar Nota

“No estaba segura de sí necesitaba ir al hospital o no porque 40°C es bastante alto. Pero aparte de eso he estado bien”.

“Me dolía el cuerpo de tan sólo acostarme en la sábana”, dijo.

Al menos tres voluntarios que participaron en los ensayos de la vacuna Moderna contra COVID-19, y dos más que fueron inyectados con la vacuna de Pfizer, presentaron efectos secundarios.De acuerdo con una de las participantes que participó en los ensayos de la vacuna Moderna, los efectos desaparecieron en un día, sin embargo, se sorprendieron de lo intensos que eran.“Si esta vacuna funciona, la gente tendrá que resistir. La primera dosis no es gran cosa. La segunda definitivamente te dejará sin vida por todo el día”, dijo la voluntaria de 50 años, que prefirió permanecer en el anonimato.Detalló que no presentó fiebre, pero sí unaque le generó cansancio y dificultad para concentrarse.Por su parte, Luke Hutchinson de 44 años, quien también participó como voluntario en los ensayos de la vacuna Moderna, contó que sintió malestar por dos días, después de que le aplicaron la primera inyección, pero cuando recibió la segunda, tuvo un terrible dolor de cabeza y falta de aire, además su temperatura subió a 37.7 °C.Tras recibir la segunda dosis de la vacuna, uno de los voluntarios contó que presentó síntomas similares a los de la gripe, incluso estuvo temblando, pero fue con tanta fuerza que rompió parte de su diente.Mientras que el segundo voluntario, un médico de Baltimore, informó que sufrió una reacción “muy leve”, tras recibir la primera dosis.Añadió que no ha recibido la segunda inyección, pero no descarta que otros voluntarios presenten síntomas más graves.