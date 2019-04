Fiel navegante

Aquella tarde lluviosa de septiembre, Daniela se encontraba a un costado del dugout de los Saraperos de Saltillo, la campaña había terminado, y el equipo se despedía de su afición, que disimulaba sus lágrimas con la lluvia.La pequeña de 9 años, es pelotera de corazón, y a su corta edad, juega como primera base y pitcher, de la Academia Saraperos, única niña del equipo, que desde hace algunos años, comenzó a jugar el “rey de los deportes”.“Yo empecé cuando mi hermana primero jugó soft, y antes de que yo viniera aquí, jugábamos por la casa de mi tía al beisbol y al soft, porque ahí hay un campo de pura tierra, ahí me prestaron un guante, pensaron que yo era derecha, no podía lanzar, me prestaron el guante de mi primo que era zurdo, y sí pude lanzar bien, ahí empecé”, comentó.Desde su nacimiento, Dani ha ido en contra de todo, apenas a los 8 meses, fue sometida a una operación de corazón por un soplo que se le detectó, y ahora, ha luchado en contra de los estereotipos que dicen que el beisbol, es un deporte para hombres.“No me gusta jugar soft, me gusta el beis, también porque aparte no puedo lanzar las de soft, está muy grande y ya me acostumbré a las chiquitas, pichan muy fuerte de brazo completo, te pichan muy fuerte”, dijo.Ella es una aficionada que no falta al estadio Francisco I. Madero, donde grita y salta, para apoyar.