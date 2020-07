Fiestas dicen adiós a ‘la rayita’; todo cambia en la nueva normalidad

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Los eventos sociales no volverán a ser los mismos. Una vez que se autorice la celebración de eventos sociales como bodas, XV años, comuniones y bautizos, las restricciones harán de estas convivencias algo especial, pero de manera diferente a lo que la gente está acostumbrada.



Los dueños de negocios dedicados a la organización de eventos sociales presentaron ante el Subcomité Regional un protocolo en el que se establecen las medidas que tomarían para reanudar sus actividades.



Hugo Lara, miembro de la Asociación de Proveedores de Eventos Sociales en Coahuila (Provec), dijo en entrevista telefónica que no se permitirían bailes como “la rayita” o la música disco, es decir, bailes de manera individual, y que delimitarían los espacios para las personas que quieran bailar la música “autorizada”, que en todo caso, serían solo bailes de pareja, como la norteña o los valses.



“Bajo el protocolo de higiene que presentamos, cada rubro presentó su protocolo, por ejemplo, en las pistas de baile, se hace una pista más grande y se van a delimitar espacios, entonces va a estar prohibido estar girando en la pista como hacíamos normalmente, cada pareja va a estar bailando en su zona marcada”.





Clandestinaje dispara contagios



Hugo Lara señaló que la prohibición de eventos también ha disparado la celebración de fiestas de manera clandestina. “El pico de contagios se ha disparado últimamente por eventos clandestinos, porque no están autorizados y en segunda no están bajo ninguna supervisión de las autoridades, por eso la finalidad de que nos den luz verde y nos reactiven los eventos, porque al momento que den luz verde, todos los eventos que proponemos van a estar bajo protocolo de higiene y supervisados por las autoridades correspondientes”.





Fiestas diferentes



En la nueva normalidad, las fiestas o celebraciones sociales serán muy diferentes, según Hugo Lara, miembro de la Asociación de Proveedores de Eventos Sociales en Coahuila (Provec).



“En el protocolo que presentamos está prohibido el tipo de bailes sueltos, eso ya está contemplado también: cero rayita, cero música disco, y todo lo que sea baile suelto está descartado”, explicó.



Agregó que también se dirá adiós a la víbora de la mar, a las fotografías de los novios con la familia completa reunida con todas sus generaciones y a las mesas de 10 invitados.



Los eventos sociales tendrían un aforo máximo de 100 a 150 personas, con mesas de seis personas. No habrá bufetes ni copeo, y se operará bajo las mismas medidas que los restaurantes bar.



Este lunes, el Subcomité Regional Sureste evaluará las propuestas de protocolos para determinar en qué momento se reanudará este tipo de eventos sociales, de los que de acuerdo con la Provec, dependen unas 15 mil familias de manera directa en la Región Sureste.