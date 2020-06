FIFA lanza ultimátum a Panamá para confirmar Mundial Femenino Sub-20

Escuchar Nota

"Se nos comunica que las fechas del 20 de enero al 6 de febrero de 2021, a priori, se mantienen", manifiesta el comunicado del ente federado panameño.

"El Comité Organizador Local, la Fepafut, el Gobierno de la República, el Instituto Panameño de Deportes y el Ministerio de Salud, ya se encuentran analizando la situación para, en el plazo requerido por FIFA (22 de junio), responder a su solicitud", reza el comunicado de Fepafut.

Lainformó este martes que la, y de paso ha puesto una fecha tope para que los panameños decidan si pueden seguir adelante con la organización.De paso,, en caso tal la fecha no se vuelva a modificar".El pasado mes de mayo, Panamá pidió a la FIFA un nuevo aplazamiento de las fechas del Mundial femenino sub 20, cuya sede comparte con Costa Rica paraCabe mencionar que el Mundial sub'20 femenino en primera instancia estaba programado para darse del 10 al 30 de agosto, pero fue aplazado por la pandemia del Covid-19.La FIFA puso como fecha tope para que el comité organizador de Panamá dé el visto bueno de las fechas establecidas para el torneo, el 22 de junio del presente año.La Copa Mundial Femenina Sub 20 acogerá a 16 selecciones.Ya están clasificadasFaltan cuatro cupos que se repartirán entre Sudamérica y África.