FIFA no reprimirá protestas contra el racismo en partidos

“Para aclarar cualquier ambigüedad, en las competiciones de la FIFA, las recientes protestas de los jugadores durante los partidos de la Bundesliga deberían merecer un aplauso, en ningún caso una sanción”, indicó a través de un comunicado.



“La FIFA reitera su oposición a toda forma de racismo y discriminación, habiendo reformado recientemente sus propias normas disciplinarias con el objetivo de erradicar este tipo de comportamientos”, agregó.



“La aplicación de las Reglas del Juego aprobadas por la IFAB es competencia de los organizadores de las respectivas competiciones, quienes deben usar el sentido común y tener en cuenta el contexto que rodea los eventos”.



El italo-suizo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, señaló que las protestas en la Bundesliga por la muerte del ciudadano estadounidense George Floyd merecen un “apaluso” y no una “sanción”.La Federación Internacional de Futbol Asociación afirmó que “entiende plenamente la profundidad de los sentimientos y las preocupaciones expresadas por muchos futbolistas a la luz de las circunstancias que rodearon la trágica muerte de George Floyd”.El órgano rector del balompié en el orbe dejó en claro que ha promovido numerosas campañas contra el racismo enviando mensajes contra esta lacra durante los partidos bajo su competencia.Así mismo, la FIFA dejó en claro que “todos debemos decir no a cualquier forma de racismo y discriminación. Todos debemos decir no a la violencia y a todas las formas de violencia”.