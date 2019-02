Figura en listado de NYT

Gracias a su interpretación en la cinta Roma, Yalitza Aparicio fue incluida dentro de un listado de Mejores Actores del 2018 de The New York Times.Según la publicación, tanto en las películas estadunidenses como las latinoamericanas, las trabajadoras domésticas suelen ser figuras marginales, personajes de apoyo que brindan, en la narrativa, un alivio cómico o ayuda moral a las personas privilegiadas.En Roma, Alfonso Cuarón rompe con esa tradición y pone a Cleo, una ama de llaves, en el centro de la historia de la vida familiar y agitación social.La lista está encabezada por Glenn Close, quien encarna a Joan Castleman en La Buena Esposa.También destacan los actores Ethan Hawke (El Reverendo), Lakeith Stanfield (Sorry to Bother You) y la actriz Toni Collette (El Legado del Diablo).El Congreso de la Ciudad de México pidió al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México realizar acciones legales en contra del actor Sergio Goyri, quien llamó a Yalitza Aparicio “pin*** india”.El diputado Miguel Ángel Álvarez Melo, de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social, aseguró que es necesario actuar al respecto, con la finalidad de inhibir conductas racistas y clasistas en el País.Álvarez puntualizó que no se trata de un acto de linchamiento en contra del actor, sino del respeto y dignidad de todos los mexicanos.“Es necesario que la sociedad genere conciencia respecto a este hecho, que la diversidad de culturas que existen en nuestro país es parte de nuestra raíz, de nuestra razón de ser; que debemos sentirnos orgullosos de que una mujer mexicana ha salido delante de una manera exitosa y no expresarse de manera agresiva y humillante”.El diputado expuso que en México hay millones de personas que se encuentran expuestos al maltrato, marginación y rechazo por su apariencia física.