Fijan antimonumento a víctimas de Guardería ABC frente a Segob

Ante la falta de voluntad de los funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) de dar solución a los padres de familia, víctimas indirectas del caso de la Guardería ABC, esta noche se tomó la determinación de fijar un antimonumento frente a la dependencia.La estructura metálica con 50 cruces en color blanco fue asegurada a la banqueta del Eje 1 Poniente, Bucareli esquina con la calle de Atenas de la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.Dijo que el funcionario giró instrucciones a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para que empezará a trabajar con las resoluciones, sin embargo no lo han hecho, alegando que no cuentan con suficiente equipo para trabajar.que está haciendo”, acusó.Aseveró que el plantón de padres de familia de las víctimas del incendio en Hermosillo, Sonora, permanecerá por tiempo indefinido y no desistirán hasta obtener justicia.Con información de Excélsior