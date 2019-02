Fijan fianza de 1 mdd a R.Kelly, acusado de abuso

Un juez fijó el sábado una fianza de un millón de dólares para el cantante estadounidense R. Kelly, acusado de abuso sexual de menores, durante una audiencia en un tribunal de Chicago.Los fiscales aseguraron que tienen evidencia de ADN tomada de una de las víctimas que coincide con el de Kelly. Además, apuntaron que hubo una coincidencia preliminar del semen obtenido de una camiseta de una segunda víctima, que tenía menos de 17 años.El cantante de R&B fue detenido en la noche del viernes por acusaciones de abuso sexual a cuatro personas, entre ellos tres menores, entre 1998 y 2010.En la audiencia del sábado, el juez John Fitzgerald Lyke Jr le ordenó a Kelly que no tenga contacto con ningún menor de 18 años ni con ninguna de las víctimas o presuntas víctimas.Además se le pidió al músico de 52 años que entregue su pasaporte.Pese a que la fianza fue establecida en un millón de dólares, Kelly puede salir de prisión si paga un 10% de ese monto, o sea, 100 mil dólares.Robert Sylvester Kelly, su nombre real, había sido acusado en 2002 de filmar actos sexuales entre él y una niña de 14 años, pero finalmente fue absuelto en 2008.El músico de “I Believe I Can Fly” se casó brevemente en 1994 con la joven estrella Aaliyah, de 15 años, cuyos padres cancelaron posteriormente el matrimonio. La cantante y actriz falleció en un accidente aéreo.El nombre de R. Kelly se vio nuevamente envuelto en un escándalo tras la emisión a principios de año de un documental que lo implica en múltiples agresiones sexuales contra menores de 16 años.La compañía discográfica Sony Music rescindió el contrato que tenía con el músico.