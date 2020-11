‘Fíjense una meta, persíganla y vayan por ella’: ganadores del Premio Estatal de la Juventud

Escuchar Nota

“Trabajo de las seis de la mañana a las tres de la tarde, luego voy a la universidad de las cinco de la tarde a las 10 de la noche, y aunque hay días que duermo hora y media nada más, se que tengo que trabajar muy duro para sacar adelante a mi familia, para mantener a mi familia y ayudar a mi hermana a sacar adelante su carrera”.



“Estoy enamorado de Coahuila, por todas las oportunidades que tiene para que los jóvenes como yo podamos estudiar, trabajar y desarrollarnos profesionalmente, es algo que siempre voy a reconocer y agradecer”, dijo el entrevistado.



“Voy por mi cuarta medalla mundial” : Iván Veloz



“Entreno de cinco a siete horas al día, doy clases de gimnasia aeróbica a un grupo de pequeños todos los días de tres a cinco, porque quiero sacar de ahí nuevos campeones nacionale, e internacionales ; mi día empieza muy temprano y termino cerca de las 10 de la noche”, expresó el joven y exitoso deportista, originario de Parras de la Fuente.



En su mensaje a los jóvenes coahuilenses, expuso: “que se acuerden estamos viviendo momentos difíciles y muy complicados, entonces es momento de reinventarnos, de reformarnos, de fijarnos objetivos y luchar por ellos, pero debemos estar muy bien preparados para enfrentar todos lo retos que vienen; Los invito a trabajar por sus metas para poder lograrlas”.



