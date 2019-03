Filadelfia se opone a un futuro exento de efectivo

Filadelfia obligará a sus comerciantes a aceptar dinero en efectivo, convirtiéndose así en la primera gran ciudad estadounidense en negarse a que las tarjetas y los teléfonos inteligentes sean los únicos medios de pago. Otras urbes podrían seguirla.El alcalde de Filadelfia ratificó una ordenanza municipal que entrará en vigor el 1 de julio, cuya filosofía está resumida en su título: "Protecciones contra discriminaciones ilegales".Un número creciente de comercios estadounidenses, en particular restaurantes, no aceptan efectivo, considerado por muchos como menos práctico e incluso potencialmente peligroso debido a los robos.Estados Unidos permanece, sin embargo, rezagado en materia de penetración tecnológica, en particular respecto a China, donde el pago por smartphone se ha vuelto masivo.Según cifras publicadas por la Reserva Federal de San Francisco, el 32% de las transacciones en el comercio minorista se hacían en efectivo en 2015, contra 40% en 2012.Legisladores estiman que esta tendencia va en detrimento de poblaciones no bancarizadas, que a menudo son las más vulnerables.De acuerdo a un estudio de Fondos de garantías de depósitos bancarios (FDIC), 6,5% de los hogares estadounidenses no tenían una cuenta bancaria en 2017, lo que representa a casi 8 millones de hogares.Además de Filadelfia, el Parlamento de Nueva Jersey votó a principios de febrero un texto que también obliga a las empresas locales a aceptar efectivo, pero el gobernador demócrata, Phil Murphy, aún no lo ha ratificado.En Nueva York y San Francisco se han presentado propuestas similares que se están abriendo camino, pero aún no se ha programado ninguna votación a nivel municipal.Washington y Chicago también han aprobado leyes, pero permanecen como letra muerta.Por ahora, Massachusetts es el único estado cuya ley exige, en teoría, que todas las empresas acepten efectivo. Pero, en los hechos, este texto adoptado hace más de 40 años nunca se ha aplicado.Consultada por AFP, la cadena de restaurantes Sweetgreen, que no acepta efectivo en ninguno de sus establecimientos, se negó a indicar cómo se adaptará a la medida adoptada en Filadelfia.