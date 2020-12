Filas de hasta 4 horas para conseguir tanques con oxígeno en CDMX

Escuchar Nota

“Tenemos como 15 días buscando, realmente nos ha ayudado toda la familia y amistades porque no podemos una sola personas en busca de oxígeno. Ya tenemos tiempo buscando, nosotros vinimos de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Tuvimos que comprar un tanque de oxígeno portátil y un concentrado de oxígeno para poder tenerlo en casa. fue en promedio de tres a cuatro horas, pero para todos los días que hemos estado buscándolo pues vale la pena formarse y esperar tanto tiempo”, compartió otra de las personas.



En los lugares donde se comercializan tanques de diferentes capacidades, así como los aparatos para administrarlo,Grupo Imagen realizó un recorrido para constatar que tan grande es la demanda. Al sur de la ciudad, sobre la Calzada de Tlalpan y Periférico, en el negocio con razón social ‘Oxígenos y Más’ las personas esperan una hora para poder recargar sus tanques, rentar o comprar otros aparatos.En tanto que en la colonia Escandón, sobre la calle de Comercio, se ubica la distribuidora Infra, donde la demanda es mayor a comparación de la zona sur., la sana distancia no se notaba del todo ya que las personas en espera no querían perder su turno. Alrededor de cuatro horas era el tiempo de espera para adquirir el oxígeno, como es el caso de una familia de Atizapán de Zaragoza.Los precios cambian dependiendo la capacidad de los tanques con oxígeno.Laexhorta a los compradores que dependen de ese insumo denunciar si en el lugar en el que van a comprar los precios no están a la vista, estipulando las capacidades de los tanques y cualquier acto de anomalía o incremento descontrolado en los precios para adquirir tanques de oxígeno y la recarga del mismo.De dos años a la fecha, los precios de los tanques de oxígeno se han incrementado más de 100 por ciento, como ejemplo un tanque de 680 litros tipo “D” que lo podrías adquirir en dos mil pesos ahora el precio oscila entre los cuatro mil hasta los siete mil pesos según la casa distribuidora donde se comercialice.