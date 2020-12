Filas de hasta 4 horas para conseguir tanques con oxígeno en CDMX

Escuchar Nota

Durante la pandemia obtener un tanque o concentradores de oxígeno se ha vuelto un tema difícil para los familiares de pacientes con algún padecimiento respiratorio.En los lugares donde se comercializan tanques de diferentes capacidades, así como los aparatos para administrarlo, las filas son largas y las personas pueden tardar varias horas.Llevo formada una hora, la carga de tanque es de 120 pesos. Mi tanque es de 600 litros”, compartió una de las compradoras de nombre Ana.En tanto que en la colonia Escandón, sobre la calle de Comercio, se ubica la distribuidora Infra, donde la demanda es mayor a comparación de la zona sur.Personal de Salud de ambulancias y ciudadanos se formaron para ser atendidos uno a uno, la sana distancia no se notaba del todo ya que las personas en espera no querían perder su turno. Alrededor de cuatro horas era el tiempo de espera para adquirir el oxígeno, como es el caso de una familia de Atizapán de Zaragoza.Los precios cambian dependiendo la capacidad de los tanques con oxígeno.La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhorta a los compradores que dependen de ese insumo denunciar si en el lugar en el que van a comprar los precios no están a la vista, estipulando las capacidades de los tanques y cualquier acto de anomalía o incremento descontrolado en los precios para adquirir tanques de oxígeno y la recarga del mismo.Con información de Excélsior