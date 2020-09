Film mexicano ‘Sin señas particulares’ gana dos premios en San Sebastián

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La película mexicana Sin señas particulares, ópera prima de la directora guanajuatense Fernanda Valadez, ganó dos importantes premios en la edición número 68 del Festival Internacional de San Sebastián, entre ellos el Horizontes latinos, a la Mejor película latinoamericana del certamen español.



Visiblemente emocionada, al recibir el premio en la gala de clausura, Valadez dedicó el premio “a los migrantes mexicanos y a los de todo el mundo” y recordó a “los familiares de los desaparecidos”, temática sobre la que gira su película, que también recibió el Premio Cooperación Española del festival, dotado con 10 mil euros, más de 11 mil seiscientos dólares.



La película tiene como trasfondo de la desaparición forzada en México y fue inspirada por la desaparición de 17 muchachos que tomaron un camión hacia la frontera norte de México. Cuenta la historia de una madre que emprende un viaje desesperado en busca de su hijo que ha desaparecido viajando como migrante hacia la frontera mexicana con los Estados Unidos.



“Hay una ironía que me llama mucho la atención ahorita que con la situación las fronteras están cerradas, son fronteras que no están cerradas para el cine. Esa es la posibilidad que tenemos de levantar discusiones en situaciones complicadas de temas que nos atañen” prosiguió Valadez subrayando la utilidad del cine como herramienta para reflexionar sobre la espinosa cuestión.







La cineasta, de 39 años, compartió el premio con el equipo de la película, en particular con la coguionista y coproductora Astrid Rodero, y recordó que su filme, que será estrenado en México en el próximo Festival de Morelia (FICM), a finales del próximo mes de octubre, surgió de San Sebastián al recibir el apoyo de un programa del certamen vasco.



“Para nosotros este festival es como estar en casa. Aquí empezó la película en Cine en construcción. Volver ahora y tener este honor además de que es como volver en casa. Creo que para todos es algo que nos vamos a llevar” subrayó Valadez sobre la cinta, que el año pasado ganó el premio de Industria del festival vasco, que concluyó en la noche del sábado.



“Tengo muchas expectativas ahora de ver la película en México porque todavía no se ha presentado allá” comentó la directora de “Sin señas particulares”, película que anteriormente había ganado dos premios en el pasado Festival de Sundance, a principios de este año.









Con información de Milenio