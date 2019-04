Filme de zombis con Bill Murray y Adam Driver abrirá Cannes

Un reparto “para despertar a los muertos”. El Festival de Cannes anunció el miércoles su filme de apertura, “Los muertos no mueren”, una comedia de zombis dirigida por el estadounidense Jim Jarmusch y con actores de la talla de Bill Murray, Adam Driver y Tilda Swinton.El último largometraje de este cineasta independiente y habitual de Cannes, donde en 1984 se alzó con la Cámara de Oro por “Extraños en el paraíso” y en 2005 con el Gran Premio por “Flores rotas”, será presentado en competición por la Palma de Oro el 14 de mayo.Jarmusch se adentra nuevamente en el cine de género después de “Dead Man” y del western “Ghost Dog, el camino del samurái” con una comedia de zombis y un “reparto para despertar a los muertos”, según un comunicado del certamen.Además de los actores ya citados, participan Choë Sevigny, Steve Buscemi y Danny Glover, así como Iggy Pop, Selena Gomez y Tom Waits.Los personajes viven en Centerville, una localidad apacible hasta que los muertos salen de sus tumbas para atacar salvajemente a los vivos, que emprenderán una batalla para su supervivencia."Los muertos no mueren” no es “solo una comedia y una subversión del género a veces aterradora”, sino también “un homenaje al séptimo arte”, sostuvieron los organizadores del certamen.El jurado del 72º Festival de Cannes, que se celebrará entre el 14 y el 25 de mayo, estará presidido por el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu.El resto de películas en liza por la Palma de Oro serán anunciadas el 18 de abril.