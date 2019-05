Filósofo afirma que el mundo es una simulación

Desde que se dio a conocer en 1999, muchas personas han defendido la idea de Matrix, sobre la posibilidad de vivir en una simulación creada por una inteligencia artificial avanzada; si bien no hay evidencia tangible de que esto sea posible, el desarrollo de los sistemas computacionales sólo ha hecho que dicha creencia aumente; ya no sólo entre los fans de la ciencia ficción, también en científicos y humanistas.El más reciente en sumar su voz a esto fue el filósofo de la Universidad de Oxford, Nick Bostrom, quien en un texto reciente señala que una computadora avanzada podría ejecutar una simulación de la historia de la humanidad sin ningún problema; de hecho, cree que se necesitaría una máquina que pudiera hacer mil cálculos por segundo para hacer un mundo virtual verosímil donde la conciencia de todos los seres humanos podría estar almacenada.Si bien parece que sólo está parafraseando el argumento de la película de las Hermanas Wachowski, el humanista asegura que jamás ha visto el filme, siendo su análisis parte de lo que ha visto con la llegada de las nuevas tecnologías y la penetración de estas en el mundo contemporaneo. Asimismo, se jacta de que, aunque colegas han atacado su posición, nadie puede comprobar con argumentos fuertes lo contrario.La vida dentro de una simulación no es un tema reciente, el primero en hacer una elucidación al respecto fue el filósofo renacentista René Descartes bajo su argumento del Genio Maligno, donde a través de la Duda Metódica, llega a un punto en el que desconfía incluso de su cuerpo y la realidad donde vive; señalando que las personas que ve por la ventana bien podrían ser autómatas de resorte, mientras que su cuerpo real sería simplemente un cerebro en una cubeta controlado por un Genio Maligno.Hay que mencionar que pensadores posteriores al francés desdeñaron este argumento, pues alejaba al ser humano de la experiencia sensorial sin capacidad de reconciliación con la misma en un aspecto solipsista; teniendo que usar la figura de Dios para que la humanidad tuviera una vía de acceso a al información mediante las "Ideas Claras y Distintas", que la divinidad ponía en la humanidad.