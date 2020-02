Filtración de imágenes ofende a la sociedad: Ernestina Godoy

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La filtración de imágenes de alguna víctima, no sólo es una ofensa para éstas, sino para la familia y la sociedad entera, aseguró la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos.



Al participar en la conferencia “Armas contra el Delito Financiero”, la titular de la FGCDMX señaló que se analiza la posibilidad de presentar una iniciativa que sancione, de manera ejemplar, la difusión de imágenes de personas víctimas de algún delito.



Reveló que ya se cita a todos los servidores públicos posiblemente relacionados en la filtración de imágenes del feminicidio registrado el pasado fin de semana, como los primeros respondientes y peritos, principalmente.



La funcionaria señaló que, en el caso de los feminicidios, la dependencia trabaja en la instalación de la fiscalía especializada en la materia, para la cual cuenta con algunas propuestas de donde saldrá la titular.



Luego de enumerar las acciones que la FGJCDMX lleva a cabo para impulsar el cambio que requiere la institución, a fin de brindar mejores servicios a la población y acercarla a presentar sus denuncias, Godoy Ramos descartó que la filtración de imágenes afecte al proceso.



También habló sobre los trabajos que se llevan a cabo en la institución a su cargo para hacerla más eficiente y cercana a la población en general, por lo que hizo un llamado a los presentes, integrantes de los sectores financiero, bursátil, inmobiliario, mercantil, manufacturero y agrario, a apoyar estas tareas.



Al referirse al nuevo modelo de procuración de justicia, la fiscal recordó los pilares sobre los cuales está asentado el cambio: la víctima en el centro del nuevo sistema acusatorio y la existencia de profesionales que realicen sus tareas en los diferentes ámbitos de su actuación a fin de realizar la debida integración de las carpetas, con el apoyo de la inteligencia digital.



Explicó que, si bien la institución va a atender todas las denuncias, ello se hará de manera segmentada, enfatizándose el esfuerzo en los delitos de alto impacto.



Comentó que, aunque las denuncias lleguen a la fiscalía sin ningún dato, ello no impide que sean atendidas, pues sirven para crear estrategias y políticas de combate al delito.



Asimismo, recalcó que, aunque algunas denuncias no lleguen a juicio, eso no significa no que se hará justicia, ya de acuerdo con el Sistema Penal Acusatorio, la justicia no necesariamente implica cárcel, pues existen mecanismos alternativos de solución de controversias.



Informó que en esta tarea de cambio y de implementación de nuevas estrategias de combate a la impunidad, la FGJCDMX busca mejores formas de blindarse contra el problema, para lo que se ha buscado el apoyo de otras autoridades para lograrlo.



Indicó que, en el caso de las órdenes de aprehensión rezagadas durante los últimos cinco años, se trabaja con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Guardia Nacional, con quienes ya se han obtenido logros.