¡Filtrado! Así es el nuevo Nissan March que se venderá en México

Directo de la planta de Aguascalientes, y gracias al sitio Autorealidade, se tiene la primera imagen del nuevo, en el que se nota un profundo cambio en la parte delantera para mantenerlo al día.Si bien aún no hay una nueva generación del March confirmada para Latinoamérica, sigue siendo uno de los autos más vendidos, por lo que los japoneses decidieron extender su ciclo de vida con una renovación estética extensa.En dicha foto, notamos un frente que recibe la parrilla V-Motion de gran tamaño, así como un par de faros mucho más afilados y angulares en comparación a los volúmenes circulares que conocemos del modelo actual.Por el momento no hay detalles del área lateral o trasera, pero se espera que el cambio sea proporcional a lo visto en la parte delantera, con figuras más agresivas y modernas.Lo que es prácticamente un hecho es que Nissan no cambiará chasis, suspensión o motor para el March, pues se trata solo de una “manita de gato” para que no se vea viejo frente a la competencia.Por lo tanto, esperamos aún el motor 1.6 litros con 106 hp y 105 lb-pie de par bajo el cofre, que se empareja a una transmisión manual de 5 velocidades o una caja automática de 4 escalones.Por dentro, los cambios serán mínimos por temas de costos, así que el equipamiento será muy similar al modelo actual, en el que, dependiendo la versión, podemos encontrar conectividad Android Auto y Apple Carplay, aire acondicionado automático y cámara de reversa.Otra de sus mejoras esperadas es en términos de seguridad, pues ahora deberíamos de tener de serie frenos ABS, más de dos bolsas de aire y control electrónico de estabilidad.