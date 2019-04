Filtran capítulo de ‘Game of Thrones’

El segundo episodio de la octava y última temporada de Game of Thrones fue publicado cinco horas antes de la hora oficial de lanzamiento en Amazon Prime Video Alemania.Según The Wrap, usuarios de Twitter fueron quienes informaron sobre el error.HBO y Amazon Prime Video no hicieron comentarios al respecto.El capítulo también se cargó en el sitio Openload, pero fue eliminado horas después.Ésta es la segunda filtración que la serie sufre en una semana, pues el domingo pasado DirecTV Now programó cuatro horas antes el episodio que debía publicarse a las 21:00 horas, tiempo del este.