Filtran audio entre exalcalde y miembro del cártel de Santa Rosa

Una conversación telefónica entre Hugo Estefanía, el exalcalde perredista de Cortazar, Guanajuato, con Noel Lara, presunto integrante del cártel Santa Rosa de Lima, dejó de manifiesto la infiltración de este grupo criminal en varias administraciones municipales de Guanajuato.Entre los ayuntamientos que estarían respondiendo a los intereses del cártel estarían Villagrán y San José Iturbide.A Genaro, en San José Iturbide es mi amigo, yo lo traía moviendo garrafas cabrón. ¿Es el presidente? A Huevo, es el presidente municipal y también está por Morena güey, cuando quieras empezamos y platicamos ya pa que veas cómo traigo yo el pedo amarrado ya políticamente”, comentó Noel Lara, presunto integrante del cártel Santa Rosa de Lima.En dicha conversación que apareció la mañana de este martes en redes sociales, el exmunícipe de Cortazar ofrece asesorar a Noel Lara, quien se presume es también familiar del alcalde de Villagrán, Juan Lara, con el objetivo de obtener dinero para beneficio personal, a través de participaciones federales.Yo te digo cómo manejes porque hay un chingo de recursos que se tienen que bajar güey, sin pedo, limpiecitos güey, sin broncas, del fondo uno, del fondo dos, yo traigo cuánto va a llegar, cuánto le llegó, cómo hacerle, éste, viene un fondo para lo del huachicol que traen ahorita güey, viene un fondo que viene para compra de armamento, ahí es un “bisnesote”, pero yo te lo platico a ti de cuates güey”, resaltó Hugo Estefanía, exalcalde Cortazar.En la misma también se escucha la intención de crear una estrategia para ganar elecciones municipales e incluso la gubernatura del estado.Y tú ya a media contienda ya estás viendo pa dónde se va a jalar el pedo y si se puede desde ahorita pues ya traemos ya sabes que traemos Villagrán, Cortazar y Juventino, bien, ya sabemos quién. Y podemos manejar Valle, güey; Valle lo perdimos por pinche mil votos cabrón”, agregó Lara.A mí me ruegan que me vaya a Morena güey, pero la neta, yo no, yo tengo una posición en el PRD, que ya lo limpié, ya me quedé con él, yo sé dónde podemos meter candidatos que ganen, dónde no, por eso quería platicar contigo, así güey y decirte “mira aquí se puede, aquí no se puede” y hacer que esto crezca para 2021 y buscar la gubernatura al 2024, güey”, comentó Hugo Estefanía.Al tener conocimiento del caso, autoridades estatales aseguraron que esta conversación aporta elementos para integrarlos a carpetas de investigación.