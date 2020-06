Filtran fotos íntimas de Pepillo Origel con hombre más joven

Escuchar Nota

#sabadodecuarentena #QuedateEnCasa @Pepillo_Origel Pepillo Origel con toda la lana que tiene y mira como anda y tú, con tu sueldito ni en chanclas quieres que te vean... por cierto le quedó reluciente el cristal del horno ¿¡no!? pic.twitter.com/KRVwcLtuzS — Mirsha (@negrito33) June 7, 2020

"Oigan, quiero decirles una cosa, mañana en la tarde tipo 6 o 7 de la tarde, Martha Figueroa y yo vamos a hacer un pequeñito Con Permiso para contarles -esta no es la camiseta que anda circulando- la historia verdadera de lo que está sucediendo. No hagan caso, les vamos a decir de dónde salió esta historia, todo, de verdad mañana les vamos a contar. Descansen, duérmanse y no salgan", expresó algo risueño.

La noche de este sábado 6 de junio,, pues circula una fotografía del conductor de Televisa en la intimidad de su casa y otras más en eventos.Tras ser compartida una y otra vez, usuarios de la red social no pudieron evitar notar un extraño detalle en la imagen.rota.Pero las 'fachas' del conductor de 72 años, quien se puede ver en la intimidad de la cocina de su casa, no fue lo más gracioso., que aunque no se vea el rostro, se puede notar que es mucho más joven que Pepillo.El extraño origen de la imagen, quién es el misterioso hombre en la instantánea o quién la filtró se desconoce, sin embargo,quien sería escort o actor de películas para adultos en Jalisco.Se presume que desde su cuenta de Twitter fue filtrada la foto y alguna que otra captura de pantalla de chats con el presentador., además de que ha llenado sus redes de videos íntimos con otros hombres y fotografías subidas de tono.Tras tanto alboroto,Con al parecer unas copas encima y usando otra camiseta blanca similar a la que se le ve en la foto, el conductor declaró que mañana domingo dirá toda la verdad acompañado de la conductora Martha Figueroa.Con información de La Tribuna